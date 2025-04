Juventus-Monza, le probabili formazioni e dove vedere la partita

Ladi Igor Tudor è chiamata a una prova di forza fondamentale. Dopo il passo falso contro il, i bianconeri oggi alle 18 ospitano all'Allianz Stadium ildi Alessandro, in una sfida valida per la 34esima giornata di Serie A. La corsa Champions è più aperta che mai, con cinque squadre raccolte in appena quattro punti e il quarto posto distante soltanto una lunghezza. Non sono ammessi errori.Il Monza, ormai virtualmente retrocesso, lotta solo per l'onore e per rimandare l'ufficialità della discesa in Serie B. La Juventus, dopo aver perso le prime due sfide in Serie A contro i brianzoli, ha vinto le tre successive segnando sempre due gol, per un totale di 6-2. Igor Tudor dovrà però fare a meno di Dusan Vlahovic, fermato da un infortunio. Serve una vittoria per restare in scia e alimentare il sogno europeo.

Juve-Monza, dove vederla in tv e streaming

Partita: Juventus-Monza

Data: domenica 27 aprile

Orario: 18

Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport (251)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

Juve-Monza, le probabili formazioni

Scorri la gallery per le probabili formazioni.