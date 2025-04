I dubbi di Tudor verso la rifinitura

AFP or licensors

Settimana anomala per Igore la Juventus , che si sono ritrovati con meno tempo per preparare la sfida contro ila causa dello slittamento del match precedente contro il Parma, rinviato per la scomparsa di Papa Francesco.Nessun alibi, però, per i bianconeri che si sono chiusi dentro le mura della Continassa per lavorare con intensità e lasciarsi alle spalle la deludente sconfitta subita proprio a Parma nella giornata precedente. Questo pomeriggio è prevista la rifinitura, occasione utile per sistemare gli ultimi dettagli e per Tudor per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista del match.

Juve-Monza, la probabile formazione

Ultimi dubbi per Tudor: i ballottaggi verso Juve-Monza

In porta non ci saranno sorprese, con Di Gregorio pronto a difendere i pali. In difesa linea a tre composta da Kalulu, Renato Veiga e Kelly, con poche possibilità di variazione. A centrocampo, la coppia formata da Locatelli e Thuram è destinata alla conferma, mentre sulle fasce agiranno McKennie a destra e Cambiaso a sinistra. Sulla trequarti dovrebbe rivedersi Kenan Yildiz dal primo minuto, affiancato da Nico Gonzalez, con Kolo Muani confermato centravanti di riferimento. Non mancano, però, alcuni ballottaggi che Tudor dovrà risolvere nelle prossime ore. Uno su tutti riguarda la posizione di Conceiçao: se il giovane portoghese dovesse partire titolare, Nico Gonzalez verrebbe dirottato sulla fascia destra, prendendo il posto di McKennie.Attenzione anche a Timothy Weah, che potrebbe trovare spazio su una delle due corsie, magari a sinistra, per dare freschezza e spinta. Più difficile, invece, che Douglas Luiz possa insidiare uno tra Locatelli e Thuram in mediana: il brasiliano è ancora dietro nelle gerarchie, almeno per ora. Tudor vuole dare un’identità precisa alla squadra e cercare il riscatto immediato, con l’obiettivo di non perdere ulteriore terreno nella corsa alla Champions League.