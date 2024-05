Pareggia la Juventus di mister Montero, che nella prima parte di gara gioca bene e trova il vantaggio con Grosso. nella ripresa l'espulsione di Gil complica i piani di Montero. Il Monza si riversa in area di rigore e trova il gol del pareggio con Longhi allo scadere. Un punto a testa, ma Montero ha comunque avuto delle buone risposte.



Juventus-Monza, pagelle



ZELEZNY 6: Soffia sul pallone di Marras nei primi minuti della prima frazione. Attento nella ripresa, rischia su un'uscita in occasione di un angolo

MARTINEZ 6: attento quando è chiamato in causa, non rischia particolarmente

GIL 4.5: Si fa espellere ad inizio ripresa per una gomitata. Ingenuità colossale, costringe i suoi a giocare con l'uomo in meno. Non aveva fatto male nella prima parte di gara

MONTERO 6: passi in avanti rispetto alla gara contro il Genoa. Difende bene e francobolla i giocatori avversari

PAGNUCCO 6: molto bene in fase difensiva nella prima parte di gara, dove copre molto il suo lato. Quando può si sgancia in attacco. Esce nell'intervallo

FIRMAN 6: bada più a difendere vista la situazione, ma nell'unica occasione in cui si sgancia crea una buona chance

OWUSU 5.5: rientra dopo la squalifica, nel primo tempo viene ammonito per un fallo tattico. Fa legna in mezzo al campo, ma a volte dà la sensazione di essere un po' pasticcione

FLOREA 6.5: buona prova del centrocampista, che mette qualità e quantità con strappi improvvisi. Sfiora anche il gol. Esce per fare spazio a Ngana

NGANA 6: entra per fare legna e alzare il muro col compagno di squadra Owusu, lo fa discretamente bene e apre il corridoio per Firman nell'occasione per Di Biase

SAVIO 6.5: nel primo tempi limita bene Martins e si concede il lusso dell'assist per il gol di Grosso. Ripresa di sofferenza, ma se la cava bene

CRAPISTO 6: dai suoi piedi sembra sempre che possa nascere qualcosa. Meno coinvolto, però i lampi ci sono

GROSSO 6.5: altra buona gara del centrocampista, che sta entrando negli schemi. Il gol premia una buonissima prestazione

DI BIASE 5: si ritrova a fare il riferimento centrale, non è nelle sue corde e si vede. Soffre tantissimo e l'unica occasione che ha non riesce a capitalizzarla. Serve tempo, è rientrato da poco da un crociato rotto

MANCINI 5.5: lotta e sgomita, ma a volte viene veramente lasciato da solo. E sbaglia qualche appoggio di troppo. Sostituito per fare spazio a Bassino

BASSINO 6: partecipa anche lui alla difesa eroica a tratti, ma cade nel finale come i colleghi



MONTERO ALL 6.5: prestazione orgogliosa dei suoi ragazzi, che giocano bene nel primo tempo sfruttando le fasce e gli inserimenti. Ripresa di sofferenza, da squadra e di sacrificio Peccato per il gol nel finale del Monza, che macchia una buona prestazione della squadra. Espulso a fine primo tempo