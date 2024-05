sarà la prossima gara dei bianconeri, in programma sabato 25 maggio alle ore 18.00 presso l'Allianz Stadium di Torino., che saranno guidati da Paolo, visto l'esonero di Massimiliano. La direzione del match sarà affidata a. Sarà la prima volta per l'arbitro all'Allianz Stadium di Torino. O almeno, sarà la prima volta con i grandi, visto che nel 2022 arbitrò un match della. In questa annata di Serie Aha diretto otto gare, l'ultima in ordine cronologico è stata, terminata 2-0 a favore dei nerazzurri.