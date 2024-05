Juventus-Monza, la partita di Fagioli

I numeri

Minuti: 79’

Tocchi: 39

Precisione dei passaggi: 28/31 (90%)

Lanci lunghi: 3 (2)

Chance da rete create: 2

L'ha ricordato a tutti, nel caso in cui qualcuno se lo fosse dimenticato.e, sicuramente a molti, avrà fatto pensare: chissà che stagione sarebbe stata con lui a disposizione . Ma non è il momento di guardarsi troppi indietro; meglio proiettarsi al futuro con un sorriso stampato in faccia e la speranza che Fagioli possa prendersi un ruolo da protagonista nelladiSenza guarda troppo in là, la pre convocazione con la Nazionale italiana. Magari la volontà di Lucianodi mandare un messaggio, ma non si può ridurre tutto a questo. Nicolò Fagioli dà del tu al pallone, ha tecnica e visione di gioco, è un profilo che al ct può fare più che comodo. Magari manca del ritmo partita – chiaramente -, ma chi può essere più fresco di lui? Chi può avere più fame e voglia di rivalsa? Insomma, non è da dare per certo il suo taglio prima dell'Europeo.Ma torniamo al presente e alla partita di Fagioli contro il Monza.Schierato da Paolo Montero nel centrocampo a due, a Nicolò Fagioli sono toccati i compiti di costruzione della manovra. Lo ha fatto con ordine quando c'era da gestire, ha accelerato i ritmi quando invece era il momento di spingere. E poi le occasioni: quelle create per i compagni, quelle costruite in solitaria, come la traversa che gli ha negato la gioia di esultare al suo ritorno allo Stadium. Poco male, perché l'affetto dei tifosi non è certo mancato, e pazienza per il gol solo sfiorato.Dati di Sofascore: