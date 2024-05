Stando a Romeo Agresti, Nicolòpartirà dal primo minuto nel match di domani tra. Una grande occasione per il centrocampista classe 2001, che è tornato in campo per qualche minuto nella sfida di lunedì sera contro il Bologna, dopo lo stop durato pressoché tutta la stagione per la squalifica legata al caso scommesse. Giusto ieri, peraltro, l'azzurro ha ricevuto la notizia della convocazione da parte del CT Luciano Spalletti per il raduno della Nazionale italiana pre-Europeo a Coverciano. Un momento felice per lui, che spera di tornare presto quello che era prima dello stop.