Juventus-Monza, Locatelli a DAZN: 'Champions? Abbiamo una pressione particolare'

Locatelli prima di Juventus-Monza

Manuelscenderà in campo da capitano anche perIl centrocampista bianconero ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara. Locatelli ha parlato della pressione di dover raggiungere la qualificazione in Champions League e di cosa cambia giocare con Kolo Muani piuttosto che con Dusan Vlahovic in attacco."PRESSIONE PARTICOLARE" - "Credo che abbiamo una pressione particolare ma quando indossi questa maglia è normale, dobbiamo compensare la mancanza di esperienza con l'entusiasmo, la grinta, la voglia di vincere".

"Randal può giocare avanti, magari cercheremo di attaccare più la profondità per sfruttare di più le sue caratteristiche ma indipendentemente da chi gioca dobbiamo portare a casa la vittoria".