Juventus-Monza LIVE 2-0: al via il secondo tempo, bianconeri in 10

Non c'è altra strada. Ladeve andare a caccia di una vittoria contro il, nel match valido per la 34^ giornata di Serie A che prenderà il via tra poco, alle 18.00, all'Allianz Stadium. Dopo il brusco stop contro il Parma, i bianconeri non possono fare altro che conquistare tre punti tra le mura di casa, per riscattare il ko di mercoledì ma soprattutto per non perdere ulteriore terreno nella corsa al quarto posto, attualmente occupato dal Bologna - che sarà impegnato domani sul campo dell'Udinese e poi ospiterà proprio la Vecchia Signora allo stadio Dall'Ara - a pari merito con la Roma, uscita vittoriosa poco fa dalla San Siro nerazzurra.

Juventus-Monza, il live del match

Di Gregorio

Kalulu

Veiga

Kelly

McKennie

Thuram

Locatelli

Cambiaso

Nico Gonzalez

Yildiz

Kolo Muani

Il Monza di Alessandro Nesta, da parte sua, è ormai virtualmente in Serie B, dopo una stagione estremamente complesse con appena 15 punti all'attivo: la squadra brianzola lotta solo per l'onore e per rimandare l'ufficialità della discesa in cadetteria, ma all'andata, nel mese di dicembre, aveva messo in grande difficoltà la Juventus, che comunque riuscì a batterla grazie ai goal di Weston McKennie e Nico Gonzalez (che non segna da allora).Quest'oggi Igor Tudor dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic, fermato da un sovraccarico muscolare, e Teun Koopmeiners, ancora alle prese con l'infiammazione al tendine d'Achille, mentre ha recuperato al 100% Kenan Yildiz, che allo stadio Tardini aveva dovuto iniziare dalla panchina a causa di una botta rimediata in allenamento. Poco importa, comunque, chi scenderà in campo: all'Allianz Stadium deve arrivare una vittoria per la Juventus, che non può arrendersi per alimentare il sogno europeo.



MONZA (3-5-2)