Ripartire con il piede giusto. E' questo l'obiettivo della Juventus per la prima giornata del girone di ritorno di, in cuiall'Allianz Stadium. Dopo l'-10 dell'andata e il 2-1 per i bianconeri pochi giorni fa negli ottavi di Coppa Italia, ecco una terza sfida, con tre punti fondamentali in palio. Non ci sarà, che decise partita e qualificazione, a causa di un problema al flessore, ma la Juvein classifica, dopo la penalizzazione di 15 punti per i bianconeri. Una gara fondamentale per una Juve che ora, in questa situazione, non ha più nulla da perdere, ma deve solo attaccare e vincere per iniziare una clamorosa rimonta. In campo alle 15.LE FORMAZIONI UFFICIALIJUVE (3-5-2) - Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean.MONZA (3-5-2) - Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Ciurria, Machin, Rovella, Pessina, Carlos Augusto; Dany Mota, Caprari.