La Juventus arriva terza se…



Le idee di formazione

Domani laaffronterà ilper la conquista del terzo posto in classifica. Questa partita rappresenta l'unico obiettivo rimasto per la squadra bianconera, che si è già qualificata per la prossima Champions League e ha vinto la Coppa Italia.Al netto, che deve ancora recuperare una partita e potrebbe piazzarsi da sola al terzo posto con sei punti in più, la sfida a distanza con il Bologna si sposta sulla differenza reti, che attualmente vede leggermente avanti i rossoblù.La Juventus conoscerà già il risultato diprima della sua partita, e se il Bologna dovesse pareggiare, basterebbe allabattere ilper conquistare il terzo posto, o in caso di sconfitta del Bologna, un pareggio sarebbe sufficiente. Altrimenti, la Juventus dovrà non solo vincere, ma segnare il più possibile per ridurre il gap in differenza reti.Per questa partita, l'allenatore Paolodovrà fare a meno di Andrea, squalificato, con Westonin vantaggio su Timothyper sostituirlo. Le scelte di centrocampo saranno influenzate dalle decisioni in attacco, con l'incognita su Fagioli, fresco di preconvocazione per gli Europei. Potrebbe essere schierato insieme a Manuel Locatelli e Adrien Rabiot, a meno che Montero non opti per un modulo 3-4-3, in cui potrebbe essere confermata la coppia, conpronto a dare il suo contributo dalla panchina.In difesa,dovrebbe confermare la consolidata linea arretrata formata da Gatti, Bremer e Danilo.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.