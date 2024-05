La prestazione a due facce di Bologna ha messo ancora una volta in luce i pregi e i difetti di unaalla quale, in questa seconda parte di stagione, sono spesso mancati tra gli altri fattori la lucidità e l’equilibrio. Dalla prima in panchina di Paolo Montero è arrivato un punto prezioso in rimonta sul campo di una squadra che vola sulle ali dell’entusiasmo e che, insieme all’Atalanta, si giocherà con i bianconeri il terzo posto in classifica. Nella trentottesima giornata arriva a Torino unspensierato e desideroso di replicare il clamoroso blitz del campionato passato. Per i bookies, tuttavia, questa ipotesi pare assai remota.- Attraversato un periodo a dir poco burrascoso, la Juventus si appresta a chiudere un’annata che porta comunque in dote la Coppa Italia e la qualificazione alla prossima Champions. Per il confronto con il Monza, Betclic prevede un successo quasi certo, dato a 1.32. Quota a 5.05 per il pareggio, mentre un’affermazione dei brianzoli è addirittura a 7.85. Alla goleada del ‘Dall’Ara’, è probabile che possa seguire un’altra sfida ricca di gol, dal momento che l’Over 2.5, a 1.56, è indicato come favorito rispetto all’Under 2.5, a 2.19.- Il 1° dicembre 2023, all’‘U-Power Stadium’, un gol a ridosso dello scadere del difensore juventino valse l’1-2 finale, dopo il vantaggio siglato da Adrien Rabiot e il momentaneo pari di Valentín Carboni. Un’altra vittoria bianconera per 2 reti a 1 è quotata a 7.50. Nella scorsa Serie A, i biancorossi riuscirono al contrario a superare la formazione guidata da Massimiliano Allegri all’‘Allianz Stadium’ con un doppio colpo firmato Patrick Ciurria-Dany Mota Carvalho. Lo 0-2 è un risultato stimato ora a 50.00.- Tra gli spunti offerti dal match di Bologna non si può certamente ignorare quello che racconta di un reparto offensivo apparso finalmente in grado di incidere di nuovo sul risultato. Federico Chiesa, Arkadiusz Milik e Kenan Yıldız hanno inserito il proprio nome sul tabellino dei marcatori e puntano a ripetersi, chi dal primo minuto e chi da subentrato, anche davanti al pubblico amico. La quota-gol Betclic dell’italiano è a 2.60, quella del polacco a 1.70 e quella del turco a 2.60. Una gioia personale di Dušan Vlahović, candidato per una maglia da titolare, è invece stimata a 1.82 (per Snai a 1.60). Dall’altra parte, Palladino potrebbe affidarsi a Dany Mota Carvalho, in cerca di un altro gol contro la Juventus dato a 7.00. Alle sue spalle dovrebbero agire Andrea Colpani, con quota-gol a 5.00, e Valentín Carboni, a 7.50.