Juventus-Monza: dove vedere la partita

Juventus-Monza: le probabili formazioni

Ed eccoci qui, all'ultima partita della stagione. Lachiuderà il suo 2023-24, che ha lasciato in dote un'altra Coppa Italia, all'Allianz Stadium contro il, nel secondo match con Paolo Montero in panchina dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Bologna i bianconeri hanno ora la possibilità di consolidare il terzo posto in classifica, pur in attesa dell'Atalanta che dovrà recuperare una partita a campionato già concluso. Per la Juve, che mostrerà l'ultimo trofeo vinto attraverso un giro del campo, quella di oggi sarà comunque una bella occasione per provare a salutare i propri tifosi con una vittoria, dopo un girone di ritorno decisamente complicato. Vorrà fare lo stesso anche il Monza, che non vince dal 16 marzo scorso.Il match tra Juventus e Monza, con fischio d'inizio alle 18.00, sarà visibile in diretta streaming su DAZN.Paolo Montero potrebbe chiudere la sua breve esperienza sulla panchina della Juventus con un nuovo modulo. Clicca sulla gallery in alto per le probabili formazioni della partita!