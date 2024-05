Un'altra stagione è terminata. Ieri l'ultima gara andata in scena allo Stadium, con la Juventus che chiude ritrovando la vittoria in campionato 48 giorni dopo l'ultima volta. Un 2 a 0 contro il Monza per chiudere l'anno, per darsi morale in vista del futuro, con il ritorno in grande spolvero di Nicolò Fagioli e un tridente offensivo che funziona, spinto da Federico Chiesa e Kenan Yildiz sulle ali. Qualche certezza ritrovata, qualcuna ancora da cercare qua e là e le basi del futuro da rinforzare per tornare a scrivere una storia fatta di vittorie... bianconere, naturalmente.