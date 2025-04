Getty Images

Juventus-Monza 2-0, PAGELLE: Yildiz, follia da ventenne. Nico Gonzalez cambia tutto

Cristiano Corbo, inviato a Torino

un' ora fa

5

C'è la vittoria, ci sono i tre punti, c'è la sensazione che la squadra - in qualche modo - abbia risposto. E c'è il 2-0, soprattutto: un sollievo, più che una goduria vera e propria, arrivato con le reti di Nico Gonzalez e Kolo Muani, due che avrebbero dovuto rispondere molto prima e che... va bene, meglio tardi che mai.



C'è soprattutto, però, la follia da ventenne di Kenan Yildiz: un colpo a Bianco che si fa rosso. Diretto. Per atteggiamento antisportivo. Gli costerà con ogni probabilità due giornate, quelle in cui la Juventus si gioca la vita. Prima Bologna, poi Roma, e per la Lazio. Batosta clamorosa, per Igor Tudor, con le speranze Champions già risicate e non esattamente rimpinguate da questa gara. Testa alla prossima: è l'unica terapia per fronteggiare il vortice.



Leggi le pagelle nella gallery dedicata.