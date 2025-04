2025 Getty Images

Dopo pochi giorni dalla sconfitta di Parma latorna in campo e affronterà il Monza nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. La gara si disputerà all'Allianz Stadium con calcio d'inizio alle ore 18. QUI IL LIVE DI JUVE-MONZA. Per i bianconeri un match da non poter sbagliare per riprendere immediatamente il cammino e rimanere in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. Gli ultimi risultati, comprese le vittorie di Roma e Fiorentina quest'oggi rendono la lotta per i posti europei ancora più accesa e complicata. Non vincere per la squadra di Igor Tudor vorrebbe dire compiere un passo falso che potrebbe essere decisivo.

Arbitro: Perenzoni

Assistenti: Rossi C. e Ricci

IV uomo: Cosso

VAR: Gariglio

AVAR: Mazzoleni



Juventus-Monza, la moviola

Ad arbitrare Juventus-Monza ci sarà Danieledella sezione di Rovereto.Di seguito la designazione completa per la gara.Qui i principali episodi arbitrali.45' - Espulso Yildiz per una gomitata su Bianco. L'arbitro è stato richiamato dal VAR e ha deciso di estrarre il rosso. QUI L'OPINIONE DI MARELLI. 32' - Primo ammonito del match, giallo per Renato Veiga, entrato in ritardo su Dany Mota a centrocampo.12' - Dany Mota chiede un rigore per il contatto con Kelly che lo ha allacciato con il braccio.