Vlahovic out, Koopmeiners pure: Juventus, Tudor ridisegna l’attacco

Nella giornata di ieri, Dusanè stato al JMedical per sottoporsi agli accertamenti strumentali dopo l’infortunio rimediato contro il Parma. Gli esami hanno evidenziato un sovraccarico muscolare, nulla di grave, ma sufficiente a tenerlo fuori dalla lista dei convocati per la sfida contro il Monza. Un’assenza pesante per Igor Tudor, che dovrà rinunciare al suo centravanti titolare in una gara fondamentale per la corsa europea.Le cattive notizie non finiscono qui: anche Teun Koopmeiners rischia di saltare la partita. Il centrocampista olandese è ancora alle prese con un fastidio al tendine che lo costringe ad allenarsi a parte. Oggi ha lavorato individualmente e domani, con la rifinitura prevista alla vigilia del match, ci sarà l’ultima chance per valutare un eventuale recupero. Al momento, però, la sua esclusione appare quasi certa.

Juve-Monza, le possibili scelte di Tudor

Tudor, dunque, si trova a dover riorganizzare l’assetto offensivo della Juventus . L’assenza di Vlahovic dovrebbe essere coperta da Kolo Muani, pronto a partire dal primo minuto. Alle sue spalle, si scalda la coppia formata da Nico Gonzalez e Kenan Yildiz, ma non è da escludere l’inserimento di Conceição. Quest’ultimo potrebbe rilevare uno dei due trequartisti, oppure spostare Nico Gonzalez sulla fascia destra, lasciando spazio centrale a lui.Sulle corsie esterne, invece, le scelte sembrano indirizzate verso McKennie e Cambiaso, che garantiscono dinamismo e copertura. Tuttavia, la seduta di domani sarà decisiva per sciogliere gli ultimi dubbi, con Tudor chiamato a valutare le condizioni fisiche dei suoi uomini e a scegliere la formazione migliore per affrontare il Monza.Il tempo stringe, ma alla Continassa si lavora con intensità per affrontare al meglio un appuntamento che può valere molto nella corsa al piazzamento europeo.