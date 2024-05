L'ultima giornata di campionato è spesso dedicata agli esordi e ai saluti, ma ieri ha offerto un momento speciale. Antonio, ex amministratore delegato della, è tornato in uno stadio dopo 18 anni di assenza. Ha assistito a Juventus-Monza per assistere all'esordio sugli spalti del nipote Giorgio. Nonostante volesse rimanere "in incognito", è stato riconosciuto e accolto calorosamente dai tifosi, che lo hanno ringraziato per il suo contributo al club e per lo Stadium. L'evento ha suscitato emozione e nostalgia, dimostrando che Giraudo non è stato dimenticato dai sostenitori bianconeri.