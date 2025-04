Juventus-Monza, i convocati di Nesta: 5 indisponibili

AFP via Getty Images

I convocati

Portieri: Pizzignacco, Turati, Mazza.

Difensori: Brorsson, Leković, Caldirola, Pedro Pereira, Birindelli, Carboni, Palacios.

Centrocampisti: Akpa Akpro, Urbanski, Castrovilli, Sensi, Bianco, Colombo, Kyriakopoulos, Vignato, Ciurria.

Attaccanti: Caprari, Petagna, Mota Carvalho, Martins, Forson.

La Juventus si prepara ad affrontare il Monza domani sera all'Allianz Stadium, nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Una partita importante per i bianconeri, a caccia di punti pesanti in chiave Champions League.Nel frattempo, Alessandro Nesta ha ufficializzato la lista dei convocati biancorossi. Il tecnico dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti: non saranno della partita infatti Izzo, D’Ambrosio, Gianvoula, Gagliardini e Keita, tutti fuori per infortunio o problemi fisici.Un Monza rimaneggiato, dunque, che cercherà comunque di mettere in difficoltà la Juventus in una sfida che si preannuncia fondamentale per entrambe le squadre: i bianconeri per blindare il piazzamento europeo, i brianzoli per chiudere al meglio la stagione. Il fischio d’inizio è previsto per le 18:00.