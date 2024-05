Juventus-Monza: le idee di formazione di Montero

Come raccolto dalla nostra redazione, non è da escludere l'ipotesi che domani, nel match contro ilche chiuderà la stagione bianconera, Paolodecida di mettere in campo lacon iloffensivo. Il tecnico uruguaiano ha provato davvero questo possibile schieramento nell'allenamento della vigilia, ma d'altro canto non è nemmeno sbagliato pensare che possa di nuovo affidarsi al, aggiungendo un centrocampista e lasciando in panchina KenanRestando all'attacco, praticamente certo di una maglia da titolare Federico, a cui dovrebbe affiancarsi Arek, così come Nicolò. Il centrocampista classe 2001 avrà quindi la possibilità di ricevere l'abbraccio dei tifosi bianconeri dopo i minuti giocati lunedì contro il Bologna, che hanno chiuso la lunga e triste parentesi della squalifica dovuta al caso scommesse. Sicura, in mediana, l'assenza dell'infortunato Adrien Rabiot, mentre in difesa dovrebbero vedersi dall'inizio Danilo, Federico Gatti e Daniele, fresco di rinnovo fino al 2026 con opzione per un'ulteriore annata.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.