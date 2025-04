Juventus-Monza dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv e diretta streaming

AFP via Getty Images

Latorna in campo dopo la sosta con l'obiettivo di ritrovare la vittoria dopo la pesante sconfitta in campionato contro il Parma: i bianconeri sfideranno ilnella penultima partita stagionale all'Allianz Stadium.Con il ko contro i ducali la squadra zebrata ha momentaneamente perso il quarto posto in classifica, l'ultimo disponibile per un piazzamento in Champions League (che resta l'obiettivo fondamentale da raggiungere per salvare un'annata difficile): ora è quinta, a un punto di distanza dal Bologna che sempre sarà impegnato sul campo dell'Udinese. A Torino, invece, arriva un Monza sempre più confinato all'ultimo posto e ormai vicinissimo alla retrocessione in Serie B La partita di andata terminò 2-1 in favore della Vecchia Signora, grazie ai goal di McKennie e Nico Gonzalez, intervallati dal momentaneo pareggio di Birindelli.

Orario Juventus-Monza

Dove vedere Juventus-Monza in tv

Dove vedere Juventus-Monza in diretta streaming

Chi commenta Juventus-Monza su DAZN

si giocherà domenica 27 aprile 2025 all'Allianz Stadium di Torino. Il calcio d'inizio è fissato per leJuventus-Monza sarà visibile in diretta tv su DAZN, scaricando l'app su un televisore compatibile oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox, o il TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.La partita tra Juventus e Monza, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, o accedendo al sito ufficiale.La telecronaca del match tra Juventus e Monza, su DAZN, sarà a cura di Dario Mastroianni e Fabio Bazzani.