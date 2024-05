DaTutto pronto per l’ultima giornata di campionato che vedrà scendere in campo Juventus e Monza - con i bianconeri chiamati a chiudere nel migliore dei modi questa stagione, in cui sono riusciti a conquistare una meritata vittoria in Coppa Italia in finale contro l’Atalanta.Juventus-Monza è in programma per sabato 25 maggio alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino.DOVE VEDERE JUVENTUS-MONZA, IN DIRETTAJuventus-Monza sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.