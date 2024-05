Juventus-Monza: le formazioni ufficiali

Juventus (3-4-3)

Perin

Danilo

Rugani

Alex Sandro

Weah

Fagioli

Alcaraz

Iling Jr.

Chiesa

Milik

Yildiz

Monza

Sorrentino

Izzo

Mari

D'Ambrosio

Birindelli

Gagliardini

Pessina

Pereira

Colpani

Carboni

Mota

Ultima giornata di Serie A, ultima gara per la Juventus che si gioca proprio all'Allianz Stadium. Ultima gara per Paoloalla guida della Vecchia Signora ed ultima gara con la maglia della Juventus per il difensore brasiliano. Verrà portata allo Stadium anche la Coppa Italia vinta contro l'Atalanta allo stadio Olimpico di Roma. Non sarà della gara il centrocampista francese Adrien Rabiot alle prese con un affaticamento muscolare.