Juventus-Monza: la lista dei convocati di Tudor

La Juventus di Igorè chiamata a reagire immediatamente dopo il pesante scivolone contro il Parma. Oggi, alle ore 18, i bianconeri ospiteranno il Monza all’Allianz Stadium in una sfida cruciale per la 34ª giornata di Serie A. La corsa alla Champions League è più serrata che mai: cinque squadre racchiuse in appena quattro punti, con il quarto posto distante solo una lunghezza. Non c’è più margine per errori.Di fronte ci sarà un Monza ormai a un passo dalla retrocessione, che lotta solo per l'orgoglio e per rinviare il verdetto aritmetico della discesa in Serie B. Nei precedenti più recenti, la Juventus ha invertito la tendenza: dopo aver perso le prime due sfide contro i brianzoli in campionato, ha vinto le ultime tre, segnando sempre due reti per un totale di 6-2.

Convocati Juve, la lista

1 Perin

2 Alberto

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

10 Yildiz

11 Gonzalez

12 Veiga

15 Kalulu

16 McKennie

17 Adzic

19 Thuram

20 Kolo Muani

22 Weah

23 Pinsoglio

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

37 Savona

40 Rouhi

51 Mbangula

Igor Tudor, però, dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic, fermato da un infortunio, e dovrà trovare nuove soluzioni offensive per conquistare tre punti fondamentali. Vincere oggi significa rimanere in scia e continuare a credere nell'obiettivo europeo. L’Allianz Stadium si prepara ad accendere l’entusiasmo, ma ora tocca alla Juventus dimostrare di avere ancora fame.La lista dei convocati di Igor Tudor: