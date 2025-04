Juventus-Monza, Cambiaso 'in crisi di identità'. Ma c'è chi lo promuove

Juventus-Monza, la partita di Cambiaso

sembra proprio non riuscire a tornare sul livello a cui aveva abituato lanella prima parte di stagione. Anche ieri sera, nel match contro il Monza , l'azzurro classe 2000 ha messo in campo una prestazione deludente, sotto la sufficienza. Qualcuno, però, all'indomani della partita lo ha un po' rivalutato, in positivo. Ecco come lo hanno giudicato i tre principali quotidiani sportivi in edicola oggi.- Ci pare che sia normalizzato. Non spinge come sa, non partecipa come prima al palleggio. Forse attraversa una crisi di identità.

- Si mangia Birindelli recuperando il pallone che porta al 2-0 della Juventus. Decisamente più lucido e propositivo rispetto alle ultime uscite di campionato.- Non vive il momento migliore, e la sua prova contro il Monza è il seguito di quella opaca di Parma. Non è più decisivo e incisivo come un tempo.