Cala il sipario su un'altra stagione e il palcoscenico si illumina. Non che la luce sia accecante, per carità, ma è comunque più forte di quel chiaroscuro a cui laaveva tristemente abituato, forse perchè assuefatta a un copione ormai appartenente a un'altra epoca. Sono sostanzialmente due le buone notizie di giornata, dalla vittoria per 2 a 0 contro il: il ritorno in grande spolvero di Nicolòe il buon funzionamento del tridente offensivo, con Federicoe Kenana volare sulle ali dell'entusiasmo e con la massima libertà (o quasi) di esprimersi a loro piacimento. Ci sarà tempo per perfezionare tutto, ma le basi in questo senso ci sono. Si riparta da qui, e dalle solite certezze.