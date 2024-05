Stando a quanto riportato da Gazzetta.it, dopo l'ottima stagione sulla panchina dellaterminata ai quarti di finale dei Playoff Massimosembra prossimo a lasciare laper allenare una Prima squadra, in cadetteria o in Serie C (con ambizioni di promozione). Al suo posto dovrebbe essere promosso Paolo, tecnico ad interim dei "grandi" dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, mentre in Primavera dovrebbe arrivare Francesco, rimasto nello staff bianconero anche a seguito dello scossone successivo ai fatti della finale di Coppa Italia.