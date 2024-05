Juventus, le richieste di Montero alla squadra



Nessuna rivoluzione

Quando Pessotto gli propose la panchina dell’U19, nel 2022, impiegò due ore a salire su un aereo per Torino, questo il retroscena raccontato dal Corriere dello Sport suOggi è il giorno del suo debutto tra i grandi; guiderà la prima squadra nelle ultime due partite della stagione contro Bologna e Monza.Ieri c'è stato il primo allenamento di Montero e il tecnico, si legge,. Una sconfitta al Dall’Ara renderebbe inavvicinabile la terza piazza e potrebbe far scivolare la Juve in 5ª posizione, che vale la Champions solo grazie al pass in più garantito dal ranking Uefa, mettendola a portata di sorpasso da parte dell’Atalanta.Montero, scrive il quotidiano, ha giocato a carte scoperte:ma pretende comunque due partite serie. Non a caso ripartirà dalle certezze. Ovvero dal 3-5-2 che sarà composto dai titolarissimi, Nessuna rivoluzione, nessuno stravolgimento, questa è la strada che Montero insieme allo staff ha deciso di intraprendere.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.