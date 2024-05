Montero parte con la Primavera

Paoloè con la. E la comunicazione ad Allegri non è ancora arrivata, tant'è. Cosa vuol dire? Che il cambio della guardia potrebbe arrivare effettivamente anche domani. Discorso diverso invece per l'esonero dell'allenatore livornese, con il quale la separazione potrebbe arrivare già in giornata.Intanto, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione,è partito in direzione, dove con la squadra Primavera ha un ultimo step da affrontare (squadre in campo a partire dalle 11).Ciò non vuol dire che non sia il prescelto della società, che punterà con ogni probabilità sull'ex difensore per accompagnare la squadra in queste due ultime e ininfluenti partite.