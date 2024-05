Juventus post Allegri: la giornata di Montero

Eccolo, l’uomo del momento



Paolo #Montero è adesso a Ferentino, sta scontando la giornata di squalifica con la Primavera per essere poi in panchina al Dall’Ara pic.twitter.com/YvyyIdVe7z — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) May 18, 2024

Paolo è sicuramente l'uomo del momento. Come noto già da ieri, infatti, toccherà a lui sedere sulla panchina della nelle ultime due giornate di campionato dopo l'esonero di Massimiliano, che sostituirà lunedì sera allo Stadio Dall'Allara di per poi replicare il prossimo fine settimana all'Allianz Stadium, per il match conclusivo contro il. Ora, però, l'ex difensore non è alla Continassa ma a, dove a breve i "suoi" ragazzi dell'Under 19 bianconera affronteranno il. Nello specifico lo abbiamo intercettato all'esterno del terreno di gioco, dove non può entrare essendo squalificato (non gli è nemmeno consentito rilasciare dichiarazioni).Tutto come da programma, comunque. Montero farà rientro a Torino già nella giornata di oggi; incontrerà poi la società, che gli conferirà ufficialmente il "mandato" di allenatore della Juventus ad interim. Domani, quindi, dovrebbe guidare la prima seduta di lavoro in vista della partita di lunedì, con i bianconeri che oggi sono stati "affidati" a Simone Padoin e Francesco Magnanelli.