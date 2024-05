Juventus, l'arrivo di Montero: il primo giorno da allenatore della Prima Squadra

Domenica 19 maggio, ore 7.50. Paolo Montero è arrivato alla Continassa. Inizia presto il primo giorno da allenatore della Prima Squadra per lui. Una giornata di sicure emozioni per il tecnico della Primavera, che dovrà dirigere l'allenamento mattutino in vista della gara di domani e non solo. Montero, infatti, verrà anche presentato ufficialmente oggi, con il comunicato che lo renderà a tutti gli effetti il tecnico della Juventus, almeno per le prossime due gare. Il Bologna di Thiago Motta, in trasferta al Dall'Ara domani sera sarà la sua prima gara in A, poi la prossima settimana toccherà al Monza di Palladino, allo Stadium, per chiudere il campionato.Ecco il video dell'arrivo alla Continassa, immagini de ilBiancoNero.com: