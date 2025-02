Juventus, il Mondiale per club può condizionare la scelta sulla panchina: c'è una norma che complica tutto

Perché il Mondiale per club può condizionare la scelta della Juventus su Thiago Motta

La situazione resta in itinere e non si risolverà fino al termine della stagione . Solo a giugno, risultati alla mano, ladeciderà se proseguire o meno con, che a detta di Cristiano Giuntoli non è in discussione nemmeno dopo la clamorosa disfatta contro l'Empoli che ha portato all'eliminazione dalla Coppa Italia, ma che inevitabilmente è oggetto di riflessioni alla Continassa, dove sono già stati falliti due obiettivi stagionali (tre considerando la Supercoppa in Arabia).

Le parole di Giuntoli su Thiago Motta

Lo sfogo di un giocatore

Intanto sui giornali cominciano a spuntare i primi nomi per l'eventuale cambio in panchina , con Tuttosport che parla di Igor Tudor, Antonio Conte, Gianpiero Gasperini e Roberto Mancini. C'è però un'altra questione da valutare in caso di esonero: a fine campionato la Juventus sarà impegnata alnegli Stati Uniti, in programma dal 14 giugno al 13 luglio, e Thiago Motta saluterebbe prima di questo appuntamento. Ad oggi, però, nessun tecnico della Serie A potrebbe sedersi a giugno sulla panchina bianconera, ma si attende una norma che lo renda possibile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, altro giornale che propone una prima rosa di possibili candidati alla sostituzione dell'italo-brasiliano.Al quale, per salvare la panchina, servirà che i giocatori cambino marcia per centrare almeno l’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League. Il tecnico, riflette ancora la rosea, è arrivato a Torino con grandi ambizioni e forse non si aspettava tante difficoltà. Mercoledì è stata la sua serata peggiore da juventino. Nell’intervallo ha provato a scuotere la squadra, ricordando a tutti che essere alla Juventus è un punto di partenza e non di arrivo. Poi ha parlato al gruppo nel post gara e ieri, dopo il confronto con la dirigenza.Cristiano Giuntoli, che ha spezzato il silenzio della dirigenza nel pomeriggio di giovedì , si è espresso in questi termini sul momento della Juve: "Siamo in linea con quello che ha detto. Un prestazione inaccettabile, ne è convinta la squadra, l'allenatore e noi. Ci siamo trovati con Maurizio Scanavino, Ferrero e il mister e abbiamo parlato alla squadra. Siamo tutti convinti di fare di più e centrare l'obiettivo Champions. Siamo convinti che il progetto sia importante, che stia creando valore, e in futuro ci darà soddisfazioni. Motta non è in discussione".Fa riflettere, intanto, il presunto sfogo di un giocatore della Juventus, che si sarebbe confidato così con un amico su Thiago Motta: "Non lo sopporto e non sono l'unico. Non sai mai cosa aspettarti, da titolare a 90 minuti in panchina", ha riportato Il Corriere della Sera. Il rapporto tra spogliatoio e guida tecnica, insomma, non sembra più così solido.