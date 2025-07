La Juventus esce dal Mondiale per Club: tutti i ricavi dei bianconeri

La Juventus ha chiuso la sua esperienza al Mondiale per Club. I Blancos si sono qualificati ai quarti di finale, dove affronteranno il. Per i bianconeri, invece, la stagione 2024/25 si è ufficialmente conclusa, dopo. Insomma, l'annata è stata lunga e ricca di tante emozioni da ogni lato.Adesso si aprono nuove strade, quella del recupero e del riposo per i giocatori e quella del calciomercato per la dirigenza: nella giornata di oggi la Juve è impegnata su tanti fronti, dalla chiusura con Jonathan David ai contatti per, fino alla definizione del rinnovo di Gatti

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte



Juventus, i ricavi del Mondiale per Club

Bonus di partecipazione: 17,1 milioni di euro

17,1 milioni di euro Bonus vittoria contro l'Al-Ain: 1,8 milioni di euro

1,8 milioni di euro Bonus vittoria contro il Wydad Casablanca: 1,8 milioni di euro

1,8 milioni di euro Qualificazione agli ottavi di finale: 6,9 milioni di euro

6,9 milioni di euro Guadagno totale: 27,6 milioni di euro

L'aspetto economico, dunque, sarà centrale nelle prossime settimane, anche nell'ottica del. Ma non finisce qui: con la chiusura del Mondiale per Club la Juventus ha guadagnato una buona cifra che potrà essere investita proprio sul mercato, con i bonus per le vittorie e il passaggio ai quarti che hanno senza dubbio fatto bene alle casse della società.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui