Il tesoretto per le vittorie e i premi individuali: tutti i ricavi della Juve al Mondiale per Club

Il Mondiale per Club della Juventus è lo scenario principale del nuovo corso bianconero. La squadra di Tudor ha affrontato fin qui tre partite molto diverse tra loro, e ognuna di esse ha rivelato qualcosa in più, in particolare quella con il Manchester City: c'è da lavorare, e non poco. Oltre al lavoro, però, serviranno anche acquisti mirati, E allora anche il mercato si inserisce nei piani e nelle riflessioni della competizione negli USA. La copertina se l'è presa, ma non è il solo: alla Juve serviranno cifre importanti per diverse operazioni, motivo per cui il Mondiale per Club si sta rivelando (e può continuare a rivelarsi) una grande fonte di risorse.

Dai premi partita a quelli individuali: le cifre per la Juventus

Il torneo è una delle manifestazioni più grandi al mondo, oltre a essere un'edizione totalmente inedita sotto tanti punti di vista, dalla tecnologia alle esperienze in campo. E poi, come anticipato,: per la Juventus sarà dunque fondamentale cercare di arrivare in fondo non solo per il prestigio sportivo, bensì anche per dare un aiuto importante alle casse bianconere.Fin qui, infatti, la Juve ha già incassato, di cui 17,1 già sicuri con la partecipazione al Mondiale per Club. Il percorso nella fase a gironi ha portato ad altri 3,6 milioni grazie alle due vittorie contro Al-Ain e Wydad Casablanca, mentre per la sconfitta con il City non c'è stato alcun bonus.Il passaggio del turno ha poi permesso al club bianconero di guadagnare, a cui potrebbero sommarsene. Vincere, dunque, va oltre il campo: in un mercato con tante trattative in entrata e in uscita, l'aspetto economico diventa imprescindibile per questa Juventus.E infine c'è un dettaglio - eufemisticamente parlando - che riguarda i ricavi individuali: in caso di qualificazione ai quarti di finale, infatti, è previsto un premio di un milione di euro da parte diper i 28 giocatori convocati al Mondiale per Club., oltre alle cifre che potrebbero ancora aumentare in caso di semifinali e finale.





