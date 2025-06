Juventus, parte la missione Mondiale per Club: ma qual è l'obiettivo?

2025 Getty Images

Juventus, l'obiettivo al Mondiale per Club

Sembrava qualcosa di molto lontano ma adesso ci siamo davvero,che in giornata salirà sull'aereo per raggiungere gli Stati Uniti, più precisamente Washington DC. Ieri è stata annunciata la lista definitiva dei convocati, con Igorche ha deciso di portare 28 giocatori. Tutti presenti quelli della prima squadra ad eccezione di Mattia Perin e Juan Cabal, infortunati.Quando parte una competizione, si fissano degli obiettivi da raggiungere. Ad esempio, nell'ultimo anno. Obiettivo centrato solo parzialmente. Mentre quello in Champions di raggiungere gli ottavi di finale è stato fallito. Stesso epilogo per il percorso in Coppa Italia e in Supercoppa. Si parte con l'idea di raggiungere un traguardo e da lì poi si valuta anche il lavoro fatto. Ecco, qual è allora l'obiettivo della Juventus al Mondiale per Club?



Dove può arrivare la Juventus al Mondiale per Club?

ma in generale per tutti i club trattandosi di una nuova competizione, che arriva alla fine della stagione, quando di solito sono già tutti in vacanza, che si disputa in un altro continente e che vede dentro squadre provenienti da tutto il mondo. Più facile magari immaginare quale sia l'obiettivo delle superpotenze come Real Madrid, Manchester City, PSG o Bayern Monaco, ovvero mettere il proprio nome sul primo Mondiale per Club in questa versione."Ognuno si aspetta il massimo. La Juventus è un club che gioca sempre per vincere. Si va là per fare il meglio possibile combattendo gara dopo gara" , ha dichiarato Tudor. Linea simile a quella di Comolli in conferenza stampa: "Se andiamo al Mondiale non c'è altro modo di approcciarci se non fare il possibile per vincere". Giusto puntare in alto e non porsi limiti, soprattutto in un torneo con così tante incognite e dove i favori del pronostico potrebbero essere condizionati da tanti aspetti differenti dal "normale".In linea generale, sarà l'occasione per molti giocatori di riscattarsi dopo la deludente stagione o per convincere il club a puntare ancora su di loro, con Tudor che avrà modo di conoscere ancora di più la squadra e le caratteristiche di ogni singolo calciatore in vista poi dell'inizio della prossima stagione.Nel concreto però,Ne passano due e quindi Tudor potrà anche permettersi di perdere eventualmente contro la squadra di Guardiola. E poi? Dipenderà molto da chi il tabellone metterà contro i bianconeri eventualmente dagli ottavi in avanti. Ci sono 4-5 squadre che sembrano far parte di un'altra categoria ma poi dietro nel gruppone c'è anche la Juve. Sulla cartaMa mettersi paletti, in questo caso, non ha davvero senso. D'altronde se sia Tudor che Comolli hanno pronunciato la parola "vincere", perché non credergli?.





