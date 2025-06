Juventus, il Mondiale per Club è già un successo. Da Rey Mysterio a Swa Lee: così crescono tifosi e introiti

AFP/Getty Images

Un viaggio in stile USA: il look ispirato al baseball

La Juventus è partita alla volta degli Stati Uniti con un obiettivo chiaro: essere protagonista al Mondiale per Club 2025. Ma non solo in campo. La preparazione, curata nei minimi dettagli, riflette la strategia globale del club, che negli ultimi anni ha investito per consolidare la propria presenza commerciale oltreoceano.Niente è stato lasciato al caso, nemmeno l’outfit della squadra per il viaggio : una collezione ispirata al baseball, sport simbolo americano insieme al football. Un chiaro omaggio agli Stati Uniti, ma anche un gesto mirato ad attirare l’attenzione del pubblico locale. L’internazionalità è parte del DNA Juventus, ma negli ultimi dodici mesi il club ha lavorato per rafforzare i legami con il mercato americano, trasformando le relazioni in risultati concreti.

Dalla maglia alla musica: Juventus tra moda, spettacolo e sport

Juventus in America: una rete già costruita

Un progetto globale con radici profonde

Tutto parte da un simbolo: la maglia bianconera. A luglio 2024, il kit home è stato presentato all’evento “Fashion Meets Football” a New York. A febbraio 2025, la maglia è stata reinventata in collaborazione con le PÈRE, iconico fashion store della Grande Mela, ed è approdata alla New York Fashion Week. Nel frattempo, il leggendario wrestler Rey Mysterio l’ha sfoggiata sui social, generando milioni di visualizzazioni.Le collaborazioni con star dello spettacolo sono ormai strategiche: da ASAP Ferg e Denzel Curry fino a Swa Lee, presente al party esclusivo di Miami per il lancio della seconda maglia 2025/26, accanto alla modella Tika Camaj e agli ex bianconeri Matri e Barzagli.Non c’è stato bisogno di creare infrastrutture da zero: la rete Juventus negli USA era già solida, fatta di eventi, Academy (sei ufficiali in Nord America), legends coinvolte (Del Piero, Pirlo, Chiellini, Evra) e una fan base in costante crescita. Oggi i club ufficiali juventini negli Stati Uniti sono 18 (solo la Cina ne ha di più, con 20), e il North America Fans Tour farà tappa a Boston, dove nascerà un nuovo club ufficiale con già decine di iscritti in fila.La Juventus vola in America per giocare e vincere, ma anche per rafforzare il proprio brand in un mercato strategico. Un progetto che unisce sport, moda, cultura e community: e che oggi, più che mai, trova negli USA terreno fertile per raccogliere i frutti seminati con visione e costanza.