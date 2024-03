Mondiale per Club, Juventus: cosa cambia nel mercato

Un elemento chiave... Mondiale. La recente qualificazione alpromette di avere un impatto significativo sul presente e sul futuro della. Innanzitutto, riempirà le casse del club con almeno, dando un inizio promettente. Inoltre, aumenterà l'attrattiva del marchio, come sottolineato recentemente da Calvo . Questo evento influenzerà inevitabilmente le dinamiche di mercato future. L'appendice alla prossima stagione, con il torneo che si terrà da metà giugno a metà luglio negli Stati Uniti, richiederà alle squadre partecipanti di avere una rosa robusta e profonda, specialmente considerando il debutto di una Champions League più impegnativa e l'eventuale necessità per alcune squadre di disputare quasi 70 partite.Tuttavia, il Mondiale per Club non sarà un'opportunità unica solo per i club, ma anche per i giocatori, attratti dall'idea di prendere parte a una competizione senza precedenti nella storia del calcio, che si svolgerà in un momento privo di concorrenza a livello di visibilità. Questo sarà un fattore determinante, anche nei mercati dei trasferimenti e dei rinnovi contrattuali, dove potrà esercitare un'influenza magnetica. Come ha recentemente spiegato, riguardo ai giocatori che devono decidere sul proprio futuro: "La prossima stagione la Juventus dovrebbe partecipare alla Champions e giocherà il Mondiale per Club: lo scorso anno ho scelto di restare anche senza coppe, ma questi sono aspetti importanti che rientrano nelle mie riflessioni".Un discorso simile vale anche per coloro i cui contratti scadranno nell'estate del 2025: da, passando per, il pass per il mondiale potrebbe ora influenzare le percezioni e le valutazioni. Questo torneo è piuttosto esclusivo, con la partecipazione di solo due club italiani e dodici europei, e con esclusioni notevoli come Liverpool e Manchester United, insieme alla possibile esclusione del Barcellona. Così come il pensiero di, potrebbe fare altrettanto - ad esempio - nella mente di, un profilo che al momento interessa fortemente alla Juventus e ai Reds d'Inghilterra. La candidatura di quest'ultimo potrebbe quindi iniziare a emergere in mezzo a molte altre. "Sì, mi piacerebbe avere una possibilità con la Juventus l'anno prossimo", ha recentemente confidato il giovane. Ecco, proprio così.