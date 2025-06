Girone e tabellone dagli ottavi, le avversarie della Juventus al Mondiale per Club

Parte il "viaggio" Mondiale per Club . Il biglietto di andata lalo ha acquistato più di un anno fa, quando grazie al ranking UEFA è riuscita a ottenere uno dei due posti riservati alle squadre italiane, stando davanti a Milan e Napoli, che erano le dirette rivali. Il biglietto del ritorno invece non è stato preso perché nessuno conosce la data in cui la Juve dovrà lasciare gli Stati Uniti e andare in vacanza prima di ripartire con la nuova stagione.Dipenderà da quanto andrà avanti la squadra di Tudor.mentre nel peggiore dei casi, ovvero l'uscita ai giorni, la Juventus ripartirebbe già a fine giugno.



Mondiale per Club, il girone della Juventus

Al-Ain

Wydad Casablanca

Manchester City



Mondiale per Club, chi affronterebbe la Juventus agli ottavi?

Mondiale per Club, chi affronterebbe la Juventus ai quarti?

La Juventus è stata inserita nel gruppo G insiemecon giocherà la terza gara. IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS Tre partite sono garantite quindi per la Juventus, che però spera e immagina di giocarne di più. Si qualificheranno infatti le prime due squadre di ogni girone, accedendo agli ottavi. Dagli ottavi, saranno gare secche ad eliminazione diretta. Non ci sarà però un sorteggio per determinare gli accoppiamenti ma il tabellone è già stato stabilito.Se la Juventus dovesse qualificarsi agli ottavi, l'avversaria dipenderà da come si classificherà nel girone. I bianconeriSe invece la squadra di Tudor arrivasse seconda nel girone, affronterebbe la prima del gruppo H. Sulla carta quindi, con il secondo posto nel gruppo, i bianconeri potrebbero sfidare il Real Madrid già agli ottavi.Andando ancora più avanti con il tabellone, la Juventus nei quarti di finale, arrivando prima nel girone e chiaramente vincendo gli ottavi, incrocerebbe la vincente traChiudendo invece come seconda nel girone, i bianconeri si incrocerebbero contro la vincente tra la prima del gruppo E e la seconda del gruppo F.





