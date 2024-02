La classifica del ranking Uefa

BAYERN MONACO 100 punti

PSG 79 punti

INTER 76 punti

BORUSSIA DORTMUND 68 punti

PORTO 66 punti

ATLETICO MADRID 62 punti

LIPSIA 61 punti

BARCELLONA 55 punti

BENFICA 52 punti

JUVENTUS 47 punti

NAPOLI 41 punti

SALISBURGO 40 punti

LAZIO 35 punti

Attualmente, la situazione della qualificazione al Mondiale per club è la seguente: Chelsea, Real Madrid e Manchester City sono già qualificate in quanto vincitori, mentre Bayern, Paris Saint-Germain, Inter, Porto e Benfica hanno garantito la partecipazione in base al ranking. Per l'Italia rimane un solo posto, attualmente occupato dallacon. Tuttavia, a seguito delle sanzioni inflitte ai bianconeri, Napoli e Lazio hanno recuperato terreno: 4 punti per la partecipazione, 2 per ogni vittoria, 1 per ogni pareggio e 5 per l'accesso agli ottavi.Così, ora il Napoli si trova a 41 punti e la Lazio, grazie alla vittoria contro il Bayern, a 35. La Lazio deve raggiungere almeno la finale per superare la(ogni passaggio del turno vale 1 punto), mentre al Napoli potrebbero bastare i quarti (in caso di parità, sarebbe determinante il miglior piazzamento assoluto, favorendo il Napoli considerando che lanon ha mai superato gli ottavi nel quadriennio).