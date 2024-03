Il nuovo Mondiale per Club

Quando e dove si gioca il Mondiale per Club

Il format

32 squadre

Fase a gironi: 8 gruppi da 4 squadre

Si qualificano le prime due di ogni girone

Fase a eliminazione diretta: ottavi, quarti, semifinale e finale (tutte in gara secca)

Quante squadre per ogni federazione si qualificano al Mondiale per Club

Asia : 4 squadre

: 4 squadre Africa : 4 squadre

: 4 squadre Nord e Centro America : 5 squadre

: 5 squadre Sud America : 6 squadre

: 6 squadre Oceania : 1 squadra

: 1 squadra Europa: 12 squadre

Quali sono le squadre europee qualificate al Mondiale per Club

Chelsea (vincitore della Champions League 2021)

(vincitore della Champions League 2021) Real Madrid (vincitore della Champions League 2022)

(vincitore della Champions League 2022) Manchester City (vincitore della Champions League 2023)

(vincitore della Champions League 2023) da decretare (vincitore della Champions League 2024)

Bayern Monaco (qualificato tramite ranking)

(qualificato tramite ranking) PSG (qualificato tramite ranking)

(qualificato tramite ranking) Inter (qualificata tramite ranking)

(qualificata tramite ranking) Borussia Dortmund (qualificato tramite ranking)

(qualificato tramite ranking) Porto (qualificato tramite ranking)

(qualificato tramite ranking) Benfica (qualificato tramite ranking)

(qualificato tramite ranking) Atletico Madrid o Barcellona

Juventus o Napoli

Quante squadre italiane possono andare al Mondiale per Club?

Quali squadre italiane si sono qualificate al Mondiale per Club?

La classifica del ranking UEFA

-Bayern Monaco 103 punti

PSG 82 punti

Inter 76 punti

Borussia Dortmund 68 punti

Porto 68 punti

Atletico Madrid 62 punti

Barcellona 56 punti

Benfica 52 punti

JUVENTUS 47 punti

Napoli 42 punti

Salisburgo 40 punti

Come si assegnano i punteggi nel ranking UEFA

vittoria : 2 punti

: 2 punti pareggio : 1 punto

: 1 punto passaggio del turno: 1 punto

Juventus o Napoli: chi va al Mondiale per Club?

Juventus qualificata al Mondiale per Club se...

Il Napoli viene eliminato dal Barcellona

Il Napoli va ai quarti ma perde entrambe le partite

Il Napoli va ai quarti e ottiene un pareggio e una sconfitta

Napoli qualificato al Mondiale per Club se...

Va ai quarti e vince almeno una partita

Va ai quarti e pareggia entrambe le partite

Juve e Napoli a 47 punti: cosa succede?

Tra gli obiettivi stagionali della, che in questa stagione compete sul doppio fronte dellae della, c'è anche la qualificazione al nuovo Mondiale per Club , che si disputerà negli Stati Uniti nell'estate del 2025.I bianconeri, pur non partecipando alle coppe europee, possono ancora nutrire la speranza di qualificarsi al torneo grazie al rendimento ottenuto innel corso del quadriennio 2021-2024, ovvero l'arco di tempo che viene preso in analisi per determinare le squadre qualificate al torneo.Il destino dei bianconeri, tuttavia, è legato al percorso delle altre squadre italiane nell'ambito della massima competizione continentale. La mancata partecipazione alla Coppa dei Campioni, infatti, impedisce alla Juve di migliorare, per quest'anno, il proprio rendimento europeo.Il nuovo Mondiale per Club si giocherà. L'edizione del 2025 si disputerà negliSono 12 le squadre europee che si qualificheranno al Mondiale per Club: le quattro vincitrici della Champions League nel quadriennio 2021-2024, a cui si aggiungeranno otto squadre eleggibili tramite il ranking UEFA:L'Italia, grazie al suo posizionamento nel ranking, può iscrivere 2 squadre al prossimo Mondiale per Club che si giocherà nell'estate del 2025 negli Stati Uniti. Lo stesso vale anche per Spagna, Germania, Inghilterra e Portogallo, le quali potranno godere di due slot a testa.Al momento l'unica squadra italiana certa di partecipare al Mondiale per Club è l'Inter che, grazie al percorso europeo maturato nelle ultimi stagioni, ha ottenuto un punteggio tale che le garantisce la qualificazione al torneo mondiale. Dopo l'eliminazione del Milan e della Lazio dalla Champions League, e quindi impossibilitate a migliorare la propria posizione nel ranking, rimangono Juventus e Napoli a contendersi l'ultimo posto disponibile.: tra il 2021 e il 2024 la Juventus non ha mai superato gli ottavi di finale, mentre il Napoli ha raggiunto i quarti nell'edizione 2022/23.