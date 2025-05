Juventus, si avvicina il Mondiale per Club: dagli allenamenti alla partenza, tutto il programma

2025 Getty Images

Dalla lunga - e gioiosa - serata del Penzo non è ancora passata una settimanaC'è in ballo ancora la questione allenatore così come da ufficializzare le grandi trasformazioni dirigenziali. E in tutto ciò, la Juve tra poco tornerà sul campo, perché la stagione, non è finita.Per la Juventus, sono stati giorni utili scaricare la tensione di una corsa Champions terminata al novantesimo dell’ultima partita del campionato. Una settimana per rifiatare e dare tempo alla testa di liberarsi dai brutti pensieri che circondavano il finale di stagione. Dopo il rompete le righe, seguito alla vittoria con il Venezia,. Lì dove, in questi giorni, hanno lavorato i calciatori impegnati dai recuperi per gli infortuni, la squadra al completo tornerà ad allenarsi in vista del Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Dodici giorni, il tempo necessario per un richiamo atletico, per la gestione delle poche forze rimaste e per reinserire nel gruppo giocatori che avevano lasciato Torino l'estate scorsa come Rugani e Kostic. La Juventus lavorerà tra le mura domestiche, nelle sue strutture, per preparare la competizione intercontinentale. Non c’è posto migliore di casa, per stare bene e riorganizzare le idee: l’aereo che porterà la squadra negli Usa partirà a ridosso del debutto al Mondiale.Il 14 giugno, la partenza in direzione Stati Uniti. Proprio in quel giorno inizierà la competizione anche se ovviamente non giocherà subito la Juventus.dove la Juventus avrà il proprio quartier generale. Successivamente i bianconeri torneranno a Washington per l'esordio contro) e poi a Philapdelphia per quella contro ilAl termine della partita contro il club marocchino, i bianconeri andranno ad Orlando per chiudere il girone contro ilPer il resto, è ancora tutto da scrivere. Il programma di viaggio, così come la storia della Juventus al primo Mondiale per Club. Un’occasione da sfruttare per provare immediatamente a dimenticarsi, almeno in parte, una stagione altamente deludente, parzialmente salvata dal quarto posto. Una chance per lasciar intravedere le prime tracce di futuro, di nuova Juve, in un momento in cui di incertezze continuano ad essercene tante. E per ultimo, anche un modo per sfruttare la scintillante vetrina americana, allargare la fan base e rimpinguare le casse del club.