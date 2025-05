Quale Juventus al Mondiale per Club? La situazione tra prestiti, Next Gen e mercato

Regna l'incertezza alla Continassa, in questi giorni che sanno già d'estate e che, un po' a sorpresa (ma forse neanche troppo), stanno portando con sé una ventata di cambiamenti a ogni livello. Con l' addio di Cristiano Giuntoli , ormai solo da ufficializzare, la guida operativa dellasembra destinata passare nelle mani della nuova coppia formata da Giorgio Chiellini e Damien Comolli, attesi al quartier generale bianconero a partire dalla prossima settimana. Il primo compito? Definire con esattezza la squadra che parteciperà al. E in questo senso la rivoluzione è rinviata: difficile pensare a scossoni in una finestra di mercato straordinaria così breve, prevista dal 1° al 10 giugno.

Quale Juventus al Mondiale per Club?

Il punto sui prestiti

La Next Gen

Le ultime su Bremer

Qualche movimento, comunque, è già avvenuto.ha fatto ritorno a Torino dopo il prestito all’Ajax, e a breve sarà seguito da. Il rientro in rosa di, invece, è in dubbio: il giovane centrocampista è ancora alle prese con il recupero dall’operazione alla spalla.Tra gli ultimi compiti portati avanti da Giuntoli, prima dell’intervento diretto di John Elkann che ha determinato il cambio di direzione, c’erano le trattative per trattenere a Torino. I contatti con il Porto erano già avviati, qualche spiraglio si è aperto con il PSG, mentre resta più complesso il dialogo con il Chelsea: gli inglesi potrebbero voler riportare a Londra il difensore in vista dello stesso Mondiale.Anche se, come detto, difficilmente ci saranno grandi colpi sul mercato in questa fase, resta fondamentale integrare la rosa per il torneo. Per questo motivo, si guarda con attenzione alla, che ha concluso la propria stagione in Serie C e continua ad allenarsi., ad esempio, è in pole per sostituire, fresco di operazione a una mano. In attesa di una chiamata ci sono anche– esterno o difensore centrale a seconda delle esigenze –, l’alae il centrale. Alcuni di loro hanno già completato i passaggi necessari per la partenza e attendono solo la convocazione ufficiale.Poche, invece, le possibilità di vederein campo. Il suo percorso di riabilitazione prosegue positivamente, ma ad oggi prevale giustamente la prudenza. Il brasiliano potrebbe aggregarsi alla squadra per il viaggio negli USA, respirare il clima del gruppo e ritrovare lo spogliatoio, ma con ogni probabilità resterà fuori dalle rotazioni. L’obiettivo, infatti, è averlo pienamente disponibile per l’inizio della prossima stagione: un punto fermo da cui ripartire in mezzo al cambiamento.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui