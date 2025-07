Gazzetta - Nuovi contatti per Molina: avanza la trattativa Juventus-Atletico

Getty Images

Molina alla Juventus? Le ultime

Laha accolto Joao Mario, la cui trattativa con il Porto si è chiusa molto velocemente. Il terzino prende il posto di Alberto Costa , via dopo pochi mesi. La rivoluzione sulla fascia destra è ufficialmente iniziata ma non si fermerà a questa operazione, comunque da non sottovalutare visto che ha portato ad un doppio cambiamento.Igor Tudor è pronto a lavorare con il suo nuovo esterno destro ma spera presto di poter affiancare a Joao Mario un altro elemento da utilizzare in quel ruolo. E ilL'argentino infatti adesso è chiuso in rosa anche da Marc Pubill, appena arrivato a Madrid e già nell'ultima parte di stagione aveva trovato meno spazio.



Cosa manca per la cessione di Weah

Idee chiare alla Continassa, testimoniate dal fatto che stanno proseguendo i dialoghi con l'Atletico Madrid per Molina; è in cima alla lista e come riporta la Gazzetta dello SportLa richiesta si aggira sui 30 milioni di euro ma la sensazione è che il club spagnolo possa scendere da questa valutazione o comunque aprire a formule che possano favorire l'operazione come il prestito con obbligo di riscatto condizionato.In generale comunque, la linea della Juventus rimane quella del "esce uno, entra un altro". E infatti, parallelamenteLo statunitense ha già accettato la destinazione ma non c'è ancora l'accordo tra i due club. La Juventus infatti, si legge, vuole incassare 20 milioni mentre il Marsiglia si sarebbe fermato a 15. In attesa di trovare la quadra, i bianconeri insistono per il sostituto, ovvero Molina.