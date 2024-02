Moise Kean, ancora fuori per l'infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo da ormai più di due mesi, è tornato a pubblicare sui social. L'attaccante della Juventus, che a gennaio era stato ad un passo dall'Atletico Madrid, visto che aveva già fatto le visite mediche con il club spagnolo prima che il trasferimento saltasse, ha pubblicato un video su instagram con lui protagonista. "The one", la frase aggiunta da Kean. Allegri spera di riaverlo a disposizone nelle prossime settimane. Per Kean sarà fondamentale recuperare il più in fretta possibile anche in ottica convocazione all'europeo.