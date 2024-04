Le parole di Lucianodalle colonne di Libero:"Mi hanno insegnato che le fortune di un tecnico derivano dalla squadra e questa la costruisce la società. A Max è stato dato un centrocampo non all'altezza della Juve, manca un leader in grado di sostenere il gruppo nei momenti difficili. Questa la genesi del periodo negativo, i bianconeri sono crollati quando l'Inter ha cominciato a volare. Comunque, guardando la classifica ha ragione Allegri: il terzo posto è giusto per la sua squadra, considerando il rapporto di forza esistente".