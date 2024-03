Duro scontro andato in scena tra l'ex allenatore della Juventus, Maurizio Sarri e l'ex dirigente bianconero, Luciano Moggi. Così quest'ultimo ha risposto al tecnico in esclusiva a IlBianconero: "Se tira fuori il discorso del radiato, gli auguro, se ha un po' di coscienza, che non gli succeda quello che è successo a noi, questo gli auguro, con tutta la stima, facile picchiare su persone che hanno subito delle cose". Ma cosa aveva detto Sarri in precedenza? L'allenatore, che ha passato un anno alla Juventus, aveva a sua volta risposto ad alcune dichiarazioni di Moggi: "Mi mettete in difficoltà perché devo rispondere a un radiato e mi sento di mancare di rispetto a i non radiati".