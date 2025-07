Juventus, i primi giorni di Modesto: su cosa lavorerà e la richiesta di Tudor

AFP or licensors

Il percorso di Modesto

Un tassello di qua e uno di là, in modo che il quadro generale prenda forma il prima possibile. La Juventus continua a costruire la nuova struttura societaria, e da oggi aggiunge un’altra pedina importante: François Modesto entra ufficialmente in bianconero nel ruolo di direttore tecnico. Il dirigente corso, 46 anni, arriva per ricoprire una posizione strategica, fondamentale per garantire un equilibrio tra la parte sportiva e quella dirigenziale del club.Dopo l’esperienza con il Monza, dove aveva avuto un ruolo chiave nella costruzione della rosa brianzola e portato giovani talenti come Warren Bondo (oggi al Milan), Modesto si era momentaneamente allontanato dal calcio italiano. Nei mesi successivi al suo addio al club lombardo, avvenuto a gennaio, aveva avviato una collaborazione con il Nottingham Forest, squadra di Premier League, acquisendo ulteriore esperienza in un contesto internazionale.

Modesto alla Juve: il ruolo di Tudor

Di cosa si occuperà Modesto alla Juventus

Nelle prossime ore Modesto inizierà ufficialmente il suo lavoro alla Juventus e il suo arrivo è una diretta richiesta di Igor Tudor. L’allenatore croato, infatti, ha espresso il desiderio di cominciare la prossima stagione – nastri di partenza il 24 luglio, primo giorno di raduno -, con al fianco un profilo dirigenziale che possa fungere da collegamento diretto tra i campi d’allenamento della Continassa e gli uffici della sede che si affacciano lì davanti. E sarà soprattutto questo il ruolo di Modesto: un collante tra la squadra e la dirigenza, un corpo intermedio la cui mancanza, lo scorso anno, ha fatto tutta la differenza del mondo, ovviamente in negativo.In particolar modo, l’ex Monza, da ex calciatore che ha ancora freschi i ricordi di quando viveva gli spogliatoi, è decisamente attento a curare i rapporti con il gruppo squadra, nella sua interezza e con i singoli. Capire le necessità, indagare quando le cose non funzionano, disinnescare i possibili conflitti. Un po’ pompiere, un po’ architetto della Juve che verrà. Ma non solo, perché sarà figura di raccordo per ogni anima del club, per legare gli staff tecnici con quelli medici o chi si occupa di settore giovanile. Per prevenire ed evitare che si creino corti circuiti comunicativi che porterebbero al blackout.Non si occuperà di mercato, al di là di alcune deleghe legate al reparto scout. Riporterà direttamente a Damien Comolli e farà parte di un comitato che si allargherà anche al nuovo direttore sportivo. In questo caso, la fase di ricerca è ancora nel vivo e non è da escludere che la squadra dirigenziale possa essere completata nei prossimi mesi, quando la finestra di calciomercato sarà chiusa. In questo momento, è il direttore generale Comolli a portare avanti trattative e colloqui con i club e gli entourage dei calciatori.