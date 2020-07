3









La Juve riflette sulla sconfitta di San Siro contro il Milan. L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport analizza la deludente prestazione di Leonardo Bonucci: "Il rigore è un suo regalo più che una falla del regolamento, il raddoppio rossonero lo ha visto andare a spasso in maniera preoccupante, già a Lione era stato disastroso - si legge -. Prestazioni occasionali che possono capitare, la sua stagione resta positiva, non è stato facile resettare anni di difesa bassa per seguire i dettami sarristi: ma quando si ragiona sul fatto che dopo il rinnovo sia tornato a guadagnare oltre 7 milioni netti a stagione, non si può che notare questi preoccupanti passi indietro in assenza di un big al suo fianco. Da solo, insomma, si normalizza un po' troppo facilmente".