Fabio Miretti, che giocate in Italia Under 21-Lettonia

Miretti, le polemiche post Genoa

Fabio Miretti, i numeri stagionali

Presenze: 22

Minuti: 1098'

Gol: 2

Assist: 2

Quello che ha scalato le selezioni giovanili della, quello che ha incantato prima Vinovo, poi il Moccagatta fino allo staff della prima squadra bianconera che decise di promuoverlo. È sempre lui, quello che alle prime comparsate con la compagine disi mise in mostra per qualità e personalità.Un altro rispetto a quello più volte visto in questa stagione: spento, non in fiducia, lontano parente del calciatore qualitativo, intelligente nelle scelte e nella gestione del pallone che in realtà é.Fabio Miretti è assoluto protagonista, questa sera, della partita tra. I compagni lo cercano, lui risponde presente alla fiducia e diventa determinante nel corso del match.ci mette lo zampino nell’occasione de gol dell’1 a 0contro laMa è poco più tardi che dà sfoggi delle proprie qualità con una serpentina che per poco non lo porta al gol.Ha generato polemiche la scelta delladi mandare ai microfoni Fabio Miretti , dopo la partita contro il. Ma il centrocampista classe 2003 è anche personalità, oltre che qualità. Ma, soprattutto, il segnale è sembrato forte e positivo.Punto e a capo, con il presente. Una svolta, dare alla comunicazione bianconera il volto di un possibile “Capitan futuro”, uno che sa parlare da Juve e di Juve, uno che è cresciuto a Vinovo e che non ha bisogno di scoprire quanto pesi la maglia bianconera e quanto pesino le parole dette quando la si indossa.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.