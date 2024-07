Infortunio Miretti, come cambia il mercato

Fabio Miretti era tra i giocatori che sembrava più in forma in questo inizio di preparazione con Thiago Motta ma il centrocampista italiano si deve fermare per un infortunio. Il classe 2003 ha subito una frattura composta del terzo cuneiforme del piede destro a seguito di un trauma contusivo. Miretti sicuramente salterà l'esordio con il Como ma potrebbe restare fuori per circa un mese.Miretti è uno dei giocatori della Juve che ha mercato, soprattutto in Serie A, con diverse squadre che sono interessate. Le chance di rimanere alla Juventus però in queste settimane sono aumentare. E' un giocatore che piace a Thiago Motta e ha da poco rinnovato il contratto con la Juve. L'infortunio lo potrebbe tenere fermo per circa un mese. Uno stop che comunque non sembra cambiare gli scenari sul mercato.