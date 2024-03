Le parole da Dazn dopo: "Nel secondo tempo abbiamo avuto le nostre occasioni, è mancato quello che è mancato nelle ultime partite, la cattiveria di far gol e chiudere le partite. In queste situazioni ti porti a casa un punto che però non ci basta in questo momento"."Si, è un po' nelle mie caratteristiche venire di più a giocare ma devo migliorare. La presenza in area per un centrocampista è importante"."In questi periodi un po' di serenità arriva a mancare, dobbiamo ritrovarla perché quella serenità che avevamo quando le cose andavano bene ci aiutava a fare punti.""Rammarico c'è, l'importante era vincere. Ci è mancato qualcosa di più là davanti. Nel primo tempo eravamo un po' bloccati da tutto e quindi le giocate ci venivamo meno, poi abbiamo trovato maggiori sicurezza".